Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gidiyor

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, İstanbul ve çevresindeki okullardan, daha önce Ankara'yı ve Anıtkabir'i görmemiş başarılı ortaokul öğrencileri için Ankara ve Anıtkabir gezisi düzenlendi.

2 bin öğrenci Ata'sına gidiyor VİDEO







CUMHURİYET MÜZELERİ DE GEZİLECEK

Anıtkabir’e gidecek çocuklar Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda toplandı. Genç öğrencilere kumanya ve bayrak hediye edildi.

Bir gün sürecek Anıtkabir ziyareti yanı sıra eski meclis, yeni meclis, TBMM, Kurtuluş ve Cumhuriyet Müzeleri’de ziyaret edilecek. 23.45’te 41 otobüsle yola çıkan öğrencilere 80 öğretmen eşlik etti.