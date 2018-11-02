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Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gidiyor

Ataşehir'de okuyan 2 bin öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etmek için yola çıktı.

İHA | 02.11.2018 - 02:41..
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10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, İstanbul ve çevresindeki okullardan, daha önce Ankara'yı ve Anıtkabir'i görmemiş başarılı ortaokul öğrencileri için Ankara ve Anıtkabir gezisi düzenlendi.

Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gidiyor

2 bin öğrenci Ata'sına gidiyor VİDEO


CUMHURİYET MÜZELERİ DE GEZİLECEK

Anıtkabir’e gidecek çocuklar Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda toplandı. Genç öğrencilere kumanya ve bayrak hediye edildi.

Bir gün sürecek Anıtkabir ziyareti yanı sıra eski meclis, yeni meclis, TBMM, Kurtuluş ve Cumhuriyet Müzeleri’de ziyaret edilecek. 23.45’te 41 otobüsle yola çıkan öğrencilere 80 öğretmen eşlik etti.

Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gidiyor

Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gidiyor

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