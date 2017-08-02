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Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında inşa edilen Atatürk Barajı, irili ufaklı ovalarıyla kuşbakışı görenlere görsel bir şölen yaşatıyor.

02.08.2017 - 10:49
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Atatürk Barajı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurak ve ziraat görmemiş arazilere sağladığı su ile çiftçinin umudu olmaya devam ediyor.

Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor

MANZARASI GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin yer aldığı Şanlıurfa ve çevresine hayat veren baraj, her geçen yıl yeni ovalara ulaşarak, ülke ekonomisine ciddi destek sağlıyor. Atatürk Barajı, uçak seyahatlerinde de yolculara birbirinden güzel manzaralar sunuyor. Yolcular, yerden metrelerce yükseklikten barajı, kuş bakışı izleme imkanı buluyor.
Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor
Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor

Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor

Atatürk Barajı görenleri kendine hayran bırakıyor

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