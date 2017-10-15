Atatürk Barajı ile ortaya çıkan saklı cennet

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Atatürk Barajı'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, el değmemiş doğası ve kaya mezarlarıyla tarihi yapılar arasındaki kanyon ve koylarıyla dikkat çeken, 'saklı cennet' olarak adlandırdığı vadinin turizme kazandırılmasını istiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, yapılacak çalışmayla Takoran Vadisi'nin, Türkiye ve dünyaya tanıtılarak, turizme kazandırılmasını hedefliyor. Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor.

ADIYAMAN'A KADAR UZANIYOR

Küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasıyla henüz keşfedilmemiş bakir vadi, görenleri hayran bırakıyor. Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi, Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta, nehir üzerinde yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nden başlayıp, Adıyaman'ın Gerger İlçesi'ne kadar uzanıyor.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sonra Türkiye'nin en büyük 3'üncü eğik askılı asma köprüsü olan, Nissibi Köprüsü'yle birbirine bağlanan ve Fırat Nehri'nin sularını kucaklayan iki yaka boyunca devam eden Takoran Vadisi, serin sularının altında 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan birçok tarihi yapıyı içinde saklıyor. Takoran Vadisi, yer yer 100 metreyi bulan derin ve serin suları altında Güneydoğu'nun gerdanlığı olarak da adlandırılan Nissibi Köprüsü'nün de adını aldığı eski bir yerleşim yerini de saklıyor.

TAKORAN VADİSİ TURİZME KAZANDIRILACAK

Takoran Vadisi'ni turizme kazandırmak isteyen Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, çeşitli projeler yürütüyor. Siverek Kaymakamlığı'nın ziyaretçiler için tur düzenlenmesi amacıyla satın aldığı tekne ile bölgede ulaşım sağlanırken, isteyenlere nehir üzerinde vadi turu yaptırılıyor.

TEKNE TURUNA İZİN

Dalgıçların, su sporcularının, tarihçilerin, doğaseverlerin, araştırmacıların farklı yönleriyle dikkatini çeken eşsiz vadi için iki belediye, bazı projelerin de yapımını sürdürüyor. Köprü ayaklarına yapılacak dinlenme alanları ve vadinin çıkış noktalarında oluşturulacak iskeleler vadiyi gezmek isteyenlerin tekne turlarını da kolaylıkla yapmalarına izin verecek.

Takoran Vadisi'ni de içine alan Fırat Havzası'nı turizme kazandırmak için projeler yürüttüklerini anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmalar tamamlandığında vadinin, bölge turizminin lokomotifi olacağına inandığını söyledi.

"TAKORAN VADİSİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

Takoran Vadisi'nin bakir koy ve kanyonlarıyla görenleri büyülediğini anlatan Yılmaz, ilerleyen süreçte yapacakları tanıtımla bölgeyi turizme kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Takoran Vadisi ve eklentileri kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Burayı görme fırsatı bulanlar, neden daha önce gelmediklerinden dolayı şikayet edeceklerdir. Bu vadiyi, bu kanyon ve koyları, Fırat'ın masmavi el değmemiş sularında gizli batık kilise ve doğal mağaralarını şimdiye kadar insanlarımıza tanıtmamız gerekiyordu. Bu eksikliğimizi bölgede gelecek yıl su sporları festivalleri ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek en kısa sürede gidererek Takoran Vadisi'ni önce ilçemiz, sonra ilimiz, sonra ülkemiz ve en sonunda da dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

TAKORAN VADİSİ SAKLI CENNET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Vadide en dikkat çeken nokta olan, üç tarafı sularla çevrili ve yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz de güzelliğiyle kendilerinin 'saklı cennet' olarak adlandırdığı Takoran Vadisi'ni görmeye herkesi davet etti.

















