taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5611
EURO
3,7567
ALTIN
134,66
PETR
56,3100

Atatürk Barajı iş imkanı sağlayacak

Türkiye’nin en önemli yatırımlarından Atatürk Barajı tüm kollarıyla tamamlandıktan sonra 1 milyon kişiye istihdam sağlayacak.

Ajanslar | 05.01.2017 - 09:27
  1. Haberler
  2. Emlak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Atatürk Barajı'nın yapımı devam eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 750 bin kişiye çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Atatürk Barajı iş imkanı sağlayacak

"3 MİLYON DÖNÜM SAHAYA SU VERİYORUZ"

Barajın ulaşabileceği bölgelerdeki sulama kanalı inşaatlarının sürdüğüne işaret eden Kasap, "Atatürk Barajımız 9 milyon 320 bin dekar sahayı sulayabilecek şekilde projelendirildi. Bunun içerisinde Harran, Suruç ve Bozova'daki projelerimiz büyük oranda tamamlandı. Birecik ve Mardin ana kanalı üzerindeki diğer sulama projelerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon dönüm sahaya su veriyoruz, bu, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor demektir" dedi.

Atatürk Barajı iş imkanı sağlayacak

"2019'DA 1 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Kasap ayrıca, "Proje kapsamında Mardin, Kızıltepe, Derik ve Nusaybin'e kadar sulamalarımız ulaşacak. Bu sulamalarımız tamamlandıktan sonra bu bölgede binlerce kişiye istihdam sağlanmış olacak. Yani bugün Şanlıurfa ve diğer illerden batıya bir göç varsa, bu sulamayla beraber tekrar geriye dönecek diye bekliyoruz. Şu an 500 bin kişiye istihdam sağlanmış durumda, 2019'da bir milyon 750 bin kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

89
Karavaev İstanbul'a geldi

Karavaev İstanbul'a geldi

10
İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

47
Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

9
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

4
408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

13
Suriyeli aileler Halep'e dönmeye başladı

Suriyeli aileler Halep'e dönmeye başladı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM