Atatürk Barajı iş imkanı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Atatürk Barajı'nın yapımı devam eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 750 bin kişiye çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

"3 MİLYON DÖNÜM SAHAYA SU VERİYORUZ"

Barajın ulaşabileceği bölgelerdeki sulama kanalı inşaatlarının sürdüğüne işaret eden Kasap, "Atatürk Barajımız 9 milyon 320 bin dekar sahayı sulayabilecek şekilde projelendirildi. Bunun içerisinde Harran, Suruç ve Bozova'daki projelerimiz büyük oranda tamamlandı. Birecik ve Mardin ana kanalı üzerindeki diğer sulama projelerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon dönüm sahaya su veriyoruz, bu, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor demektir" dedi.

"2019'DA 1 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Kasap ayrıca, "Proje kapsamında Mardin, Kızıltepe, Derik ve Nusaybin'e kadar sulamalarımız ulaşacak. Bu sulamalarımız tamamlandıktan sonra bu bölgede binlerce kişiye istihdam sağlanmış olacak. Yani bugün Şanlıurfa ve diğer illerden batıya bir göç varsa, bu sulamayla beraber tekrar geriye dönecek diye bekliyoruz. Şu an 500 bin kişiye istihdam sağlanmış durumda, 2019'da bir milyon 750 bin kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.