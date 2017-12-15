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Atatürk büstüne ateş açan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA | 15.12.2017 - 08:48..
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Atatürk büstüne ateş açan zanlı tutuklandı

Adana Seyhan'ın Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu ile Dumlupınar Mahallesi'ndeki Kanuni Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ali B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okullardan birinin güvenlik kamerasınca, şüphelinin bahçedeki Atatürk büstüne yönelmesi ve iki el ateş etmesi kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada "yaralama" suçundan girdiği cezaevinden iki ay önce çıkan Ali B'yi, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda dün gözaltına almıştı.

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