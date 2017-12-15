Atatürk büstüne ateş açan zanlı tutuklandı

Berat Albayrak: Yerli ve milli dediğimizde kimler neden gocunuyor

1 Jandarma bitki ve böcekle suçluları yakalayacak Jandarma Genel Komutanlığı, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında özellikle faili meçhul cinayetleri aydınlatmak adına teknit bir adım atıyor.

2 Çorum’un sürekli değişen rakımı Çorum’un rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu.

3 Kalacak yeri olmayan kanser hastalarına yaşam merkezi İstanbul dışından gelen, ancak kalacak yeri ve imkanı olmadığı için büyük sıkıntılar yaşayan hasta ve yakınları için ilk kez ücretsiz bir yaşam merkezi açıldı.

4 Ağrı hayvan pazarında hayvanların ağzı ve burnu buz tuttu Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da, etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor, hayvanlar ayakta durmakta güçlük çekiyor.

5 Rotasıyla Noel ağacı çizdi Almanya'da Airbus A380 tipi bir yolcu uçağının test uçuşu sırasında, uçağın pilotu havadaki rotasıyla bir Noel ağacı çizdi.

6 Muslera'nın uyku düzeni bozuldu Son haftalarda performansı düşen Muslera'nın, geceleri çocuğu ile ilgilendiği için uyku problemi çektiği ortaya çıktı.