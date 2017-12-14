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Atatürk büstüne ateş açan zanlı yakalandı

Adana'da iki ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne tabanca ile ateş açan zanlı terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı

İHA | 14.12.2017 - 09:49..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında bahçede bulunan Atatürk büstüne tabanca ile ateş açıldı.

Olay yerine terör ekipleri sevk edilerek zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

EVİNDEN ALINDI

Polis yaptığı çalışma sonucunda büste ateş açan kişinin 2 ay önce adam yaralama suçundan cezaevinden çıkan Ali B. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda Ali B. Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evinde yakalandı.

Atatürk büstüne ateş açan zanlı yakalandı

"KAFAM İYİYDİ"

Zanlı emniyetteki sorgusunda kafasının iyi olduğunu, bu yüzden ne yaptığını hatırlamadığını, rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk büstüne ateş açan zanlı yakalandı

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