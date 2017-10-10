Atatürk büstüne molotof atan terörist tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Adana merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen eylemcilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
GERÇEK KARAKOLDA ÖĞRENİLDİ
Yakalanan H.Ş.'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarısı molotof kokteyli attığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlimleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevke edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Atatürk büstüne saldıran H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.