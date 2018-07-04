Atatürk Evi Müzesi'nin tapusu sergileniyor

19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen, Bursa Belediyesi tarafından sahibi Miralay Mehmet Bey'den satın alınarak, 20-24 Ocak 1923'teki Bursa'yı ikinci ziyaretinde Atatürk'e hediye edilen köşkte, geçen yıl başlanan restorasyon tamamlandı.

ZİYARETE AÇILDI

Ahşap karkas mimari özelliğine sahip, içinde tamamına yakını Atatürk'ün kullandığı orijinal eşyalar bulunan köşkün, Osmangazi Tapu Müdürlüğünde saklanan tapusu, restorasyonun ardından hizmete sunuldu.

ATATÜRK ADINA TESCİLLENDİ

Müzede ziyarete açılan, köşk ve müştemilatına ait tapu senetlerinin altında,"Sened-i Hakan-i (tapu senedi), köşkün Rasim Paşazade Miralay Mehmet Bey'den Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adına tescilini gösteren belge Osmangazi Tapu Müdürlüğünce hibe edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN EV

Bursa Müze Müdürü Sinan Özbey, "Bina, Atatürk'ün Bursa'yı ikinci ziyareti sırasında kendisine Bursa Belediyesi tarafından hediye edilmiş. Uzunca bir zamandır müze olarak kullanılıyor. Büyük oranda ahşap olan ve en son 2004'te büyük bir onarım geçiren bina, zamanla yoruldu. Restorasyon çalışmalarına Bursa Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geçen yıl başlandı. Bina, büyük bir onarımdan geçirildi. Taban döşemelerinden tavandaki deformasyonlara kadar pek çok yer restore edildi. Bu restorasyon sırasında ayrıca boya, badana ve bakım işleri yapıldı. Diğer taraftan teşhirdeki eserlerin birçoğu da restore edildi ve konservasyon işlemleri gerçekleştirildi." diye konuştu

İKİ TAPUYU DA MÜZEYE HEDİYE ETTİLER

Sinan Özbey, restorasyonun ardından müzede yeni bir belge sergilemeye başladıklarına dikkati çekerek, "Hem bina hem de müştemilata ait eski bir tapunun olduğunu öğrendik. Osmangazi Tapu Müdürlüğü ile iletişime geçtik. İki tapuyu da müzeye hediye ettiler. Şu anda sergilenmekte. Binanın ön cephesinde, caddeye bakan bahçe duvarlarında, değişik dönemlerde asılmış Atatürk resimleri var. Bu resimler, halk tarafından beğeniyle izleniyordu ama son zamanlarda çok deforme olmuştu. Bunlar da yenileriyle değiştirildi. Buradaki yoğun trafik ve dolayısıyla araçların egzozlarından çıkan gazlar, restorasyonu yapılan binaya büyük oranda zarar veriyor ve boyaları her geçen gün tahrip oluyor. Bunu en aza indirebilmek için birtakım koruyucular kullanıldı." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI ÖZEL EŞYALAR

Atatürk Evi Müzesi Sorumlusu Adil Kaya, "Müze, 2004 yılında restore edilirken tavan, taban, perde ve koltukların döşemeleri değiştirilmiş. Salondaki halı İran'dan hediye gelmiş, 30 metrekarelik bir Acem halısıdır. Salonda, hem gaz lambası hem de elektriğin bir arada olduğu bir avize ve köşkün ısınmasını sağlayan yeşil çinili soba var. Çalışma odasında, masanın üzerinde kavanozun içinde o dönem kötü enerjiyi alması için konulan işlenmemiş, ham ametist, kuartz ve bor var. Yatak odasında, aynanın önünde Atatürk'ün sabah uyandığında elini ve yüzünü yıkadığı porselen sürahi, leğen ve sabunluk var." şeklinde konuştu.



