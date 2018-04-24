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Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Çanakkale Kara Savaşları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı 'Atatürk Evi'ndeki restorasyon çalışmaları bitmek üzere.

AA | 24.04.2018 - 09:50..
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Çanakkale Kara Savaşları sırasında Atatürk'ün, 19-25 Nisan arasında karargah olarak kullandığı Atatürk Evi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı Köyü'nde 1 Şubat 2017'de başlayan onarım, yenileme ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bigalı Köyü'nde tarihi açıdan çok önemli bir görevi üstlenen Atatürk Evi'ndeki özenli çalışmada sona gelindiğini söyledi.

Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

"YAKIN BİR ZAMANDA AÇILIŞA HAZIR OLACAK"

Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında Atatürk'ün 19. Tümen Komutanı olarak savaş planlarını hazırladığı, düşündüğü ve belirli bir dönemini geçirdiği müze evi inşallah kısa bir zaman içerisinde ziyaretçilerimize açacağız.

eceAtatürk Evi'nde, aynı zamanda Atatürk'ün o dönemde kullandığı bazı eşyaları da sergileme imkanı bulacağız. Ziyaretçilerimiz gördüklerinde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Yakın bir zamanda açılışa hazır hale gelecek müze ev. Artık son noktaya ulaştık."

Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

"TARİHİ EMANETLERİMİZİ KORUYORUZ"

Kaşdemir, en büyük hedeflerinin Gelibolu Tarihi Alanı'nı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirmek olduğunu anlattı. "Tarihi alandaki bu önemli müstesna topraklardaki bütün tarihten kalan emanetleri ayağa kaldırmaya ve özgün haliyle ziyaretçilerimizin istifadesine sunmayı amaç ediniyoruz. Önemli materyaller, hatıralar var. Maddi manevi her konuda zengin bir coğrafya. Dolayısıyla biz bu amacımıza ulaşmak için büyük bir özveri ile çalışma gayreti içindeyiz" dedi.

Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

ATATÜRK EVİ

Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen, Çanakkale Savaşları'na katılmak üzere 57 ve 72'nci alayı alarak Eceabat'a geldi. Mustafa Kemal, köye geldikten sonra karargah binası olarak dönemin muhtarı Hacı Hüseyin'in evini kullandı.

Mustafa Kemal 19 Nisan 1915'te geldiği bu evden, çıkarmanın başladığı 25 Nisan sabahı tümeniyle savaşa katılmak için ayrıldı.

Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

İLK OLARAK 1973'TE ZİYARETE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1973 yılında ziyarete açılan iki katlı binanın alt katında biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki oda var.

Üst katta salona açılan üç kapıdan ortadaki en büyük oda Atatürk'ün çalışma odası, sağdaki yatak odası olarak kullanılırken, diğer odanın Mustafa Kemal'in yaverine ayrıldığı söyleniyor.

Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

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