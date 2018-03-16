taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9222
EURO
4,8204
ALTIN
165,70
PETR
66,1400

Atatürk Evi'ndeki asırlık nar ağacı tedavi edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği Selanik'teki nar ağacını tedavi etmek için ekip gönderecek.

AA | 16.03.2018 - 21:13..
  1. Haberler
  2. Yerel Seçim

ibb

Birkaç yıldır Selanik'teki Atatürk Evi'nin bahçesinde bulunan nar ağacının bakım ve tedavisini gerçekleştiren İBB, bir kez daha Yunanistan'a ekip gönderecek.

İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Evi bahçesindeki nar ağacının ömrünün uzatılmasına yönelik gerekli tedbir ve tedavi yöntemlerinin tekrar uygulanması amacıyla bir ekibin görevlendirilmesini talep etti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İBB AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Enerji Komisyonunda olumlu görülen talep, Meclis toplantısında ele alındı. Meclis üyeleri, oy birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukken gölgesinde oyunlar oynadığı asırlık nar ağacının bakım ve tedavisi için Selanik'e ekip göndermesini kabul etti.

Buna göre Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Çebi, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ile Budama ve Restorasyon Şefi Lütfü Çeribaş, Yıldız Korusu ve Seralar Şefi Nezir Fırtana, meclis üyeleri Recep Erol, Hüseyin Kahya ve İsa Öztürk'ten oluşan ekip, 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Selanik'e giderek nar ağacının bakım ve tedavisini gerçekleştirecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

21
Özel sektörde 2018 maaşları

Özel sektörde 2018 maaşları

172
Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

144
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

90
AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

78
4,5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığın cezası belli oldu

4,5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığın cezası belli oldu

268
Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM