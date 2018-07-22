Atatürk'e hakaret eden provokatöre tutuklama talebi

Dün sosyal medyada, "Erdoğan'a ona oy verenler Atatürk düşmanıdır" algısı insanların beynine kazınsın diye çekilmiş, kötü bir provokasyon videosu yayıldı.

ATATÜRK'E HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI

Videoda muhazafakâr görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler sıraladığı bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Paylaştığı videoda Atatürk'e ağzına geleni söyleyen kişi, Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anıtkabir'de çekilen bu provokasyon videosu hakkında soruşturma başlattı ardından da videoyu çeken S.İ. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararından kısa bir süre sonra, videoyu çeken kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bugün ise S.İ.'ye 5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet ederek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.