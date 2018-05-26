Atatürk Havalimanı 3 milyon ağaçlık Millet Bahçesi olacak

İstanbul'da yeni havalimanının açılmasına sınırlı bir zaman kaldı. İlk etabı 29 Ekim'de açılacak olan havalimanına taşınma işlemleri yavaş yavaş başlatılırken, 29 Ekim tarihinden itibaren boşa çıkacak olan Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi'ne dönüşecek.

11 milyon 700 bin metrekarelik arazisiyle kamu malı haline getirilecek olan Millet Bahçesi'nin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

İSTANBUL YEŞİLE DOYACAK

Kapladığı alan ile dünyanın en büyük parklarından biri olmaya aday Millet Bahçesi'nde 3 milyon ağacın dikilmesi hesaplanıyor. Buna göre her 4 metrekareye bir ağacın dikilmesi planlanırken, bu haliyle dünyanın en büyük 3'üncü şehir parkı olacak.

HYDE PARK'TAN 10 CENTRAL PARK'TAN 3 KAT BÜYÜK

Millet Bahçesi, hem büyüklüğü ile hem de planlaması ile dünyanın sayılı parkları arasına girecek. Şehir parkları denilince akla gelen ilk isimlerden olan Londra'daki Hyde Park ve New York'taki Central Park'tan bile büyük olacak olan Millet Bahçesi, dünyanın en büyük şehir parklarından biri olacak.

Fotoğraf: Londra/Hyde Park

Bu vasıfları ile Hyde Park'ın 10 katı büyüklüğünde olacak olan alan, New York'taki Central Park'tan ise 3 kat daha büyük olacak. Millet Bahçesi, dünyadaki en büyük şehir parklarından Moskova'daki Bitsevsky Parkı (18 bin dönüm) ve Los Angeles'taki Griffith Park'ın (17.4 bin dönüm) ardından en büyük 3'üncü şehir parkı olmaya aday.

Fotoğraf: New York/Central Park

"İSTANBULLULAR MUTLU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Mevlüt Uysal belediye binası önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Uysal, "Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti. Daha önceden bizlerden bilgileri istenmişti. Bizler bilgileri göndermiştik. Düşüncelerimizi söylemiştik. İstanbul’un diğer yerlerindeki parkları da söylemiştik. İstanbul’un diğer yerlerinde nerelerde park yapılabilir onları da söylemiştik. İnşallah İstanbul’da millet bahçeleri oluşacak." dedi.