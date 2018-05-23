taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.581
USD
4,8163
EURO
5,6517
ALTIN
200,35
PETR
79,0000

Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı da sadece bazı uçuşlar için hizmet verecek.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Projeler
Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor

İstanbul'un yeni havalimanı için çalışmalar aralıksız ve 24 saat devam ediyor. Açılış için hazırlıklar sürerken en kapsamlı çalışma Atatürk Havalimanı'ndan taşınmak için yapılıyor.

Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK

25 Ekim öncesinde yeni havalimanına deneme uçuşları haricinde herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25- 30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması için sınırlı uçuşlar gerçekleştirilecek.

Üçüncü Havalimanı'na taşınma süreci 30 Ekim gece 3'te başlayacak ve 3 Ekim gece yarısı sona erecek. Planlanan bu 45 saatlik taşınma sürecinde iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak.

Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor

31 EKİM ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN SON GÜN

31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar için kullanılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor
Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu tamamlandığında iki hat arasında 25-30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.
Başkan Uysal Silivrililerle iftarda buluştu
Silivrililerle iftar sofrasında buluşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Biz güçlü olursak coğrafyamızdaki kan gölü biter, bölgemize ve dünyaya huzur gelir” dedi.
Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde katı atık toplama merkezinden üretilen elektrik, 4 bin 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor
Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu tamamlandığında iki hat arasında 25- 30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

994
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

190
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

386
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

624
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

552
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94