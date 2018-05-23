Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor

İstanbul'un yeni havalimanı için çalışmalar aralıksız ve 24 saat devam ediyor. Açılış için hazırlıklar sürerken en kapsamlı çalışma Atatürk Havalimanı'ndan taşınmak için yapılıyor.

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK

25 Ekim öncesinde yeni havalimanına deneme uçuşları haricinde herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25- 30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması için sınırlı uçuşlar gerçekleştirilecek.

Üçüncü Havalimanı'na taşınma süreci 30 Ekim gece 3'te başlayacak ve 3 Ekim gece yarısı sona erecek. Planlanan bu 45 saatlik taşınma sürecinde iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak.

31 EKİM ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN SON GÜN

31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar için kullanılacak.