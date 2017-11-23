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Atatürk Havalimanı büyümeye devam ediyor

Atatürk Havalimanı'nın dünyada hub bağlantısı en yüksek 6'ıncı havalimanı olduğu açıklandı.

23.11.2017 - 12:48
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2007'de Avrupa'nın en büyük 13. Hub (bağlantı merkezi) olan Atatürk Havalimanı 2017'de yüzde 591'lik büyümeyle Avrupa'da 4. sıraya yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, büyüme rakamlarını  grafikle destekleyen paylaşımında "2007’de Avrupa’nın en büyük 13. Hub bağlantısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı 2017’de yüzde 591’lik büyümeyle birlikte ilk 20’deki havalimanları arasında en çok büyüyen havalimanı oldu ve Avrupa’nın en büyük 4. Hub bağlantısı oldu." dedi.

Atatürk Havalimanı büyümeye devam ediyor

HUB BAĞLANTISI EN YÜKSEK 6. HAVALİMANI

Ocak, "Dünya genelinde Hub bağlantısı en yüksek olan havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken İstanbul Atatürk Havalimanı Amsterdam, Dallas, Paris ve Atlanta’nın ardından 6. sırada yer aldı." bilgisini verdi.Atatürk Havalimanı büyümeye devam ediyor

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