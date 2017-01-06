Atatürk Havalimanı yoğun kar yüzünden uçuşlara kapatıldı

Pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle inecek uçaklar havada tur atarken, kalkış yapacak uçaklar park pozisyonunda bekletiliyor.

THY'DEN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

395 UÇAK SEFERİ İPTAL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçak seferleri azaltıldı. Bu nedenle başta Türk Hava Yolları olmak üzere özel havayolu şirketleri bu iki havalimanından 3 günde iç ve dış hatlarda yapacağı 395 seferi iptal etmek zorunda kaldı.