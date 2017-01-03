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Atatürk Havalimanı'nda 2 kişi gözaltına alındı

Polis, gözaltına alınan 2 kişiden Reina saldırısıyla ilişkisi olabileceğinden şüphelendi..

DHA | 03.01.2017 - 15:01
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Atatürk Havalimanı'nda 2 kişi gözaltına alındı

Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular , Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı.

REİNA SALDIRISIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR ŞÜPHESİ

Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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