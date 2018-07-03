taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6799
EURO
5,4542
ALTIN
189,05
PETR
76,7800

Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan aktarmalı İstanbul'a dönen Brezilya uyruklu bir kişinin valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi.

DHA | 03.07.2018 - 19:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden THY uçağıyla İstanbul aktarmalı Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A. isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

30 KİLO 480 GRAM KOKAİN YAKALANDI

Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki valizini narkotik dedektör köpekler 'Csacsi' ve 'Csonti' ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde bulunan oyuncak aralarına gizlenmiş vakumlu poşetler, uyuşturucu test cihazına tabi tutuldu. Cihazların 'kokain' sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Narkotik ekipleri, valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao A.'yı gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi



Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi



Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi



Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi



Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

282
Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

208
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

265
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

190
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

258
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

129
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM