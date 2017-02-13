Atatürk Havalimanı'nda 9 kilo afyon sakızı yakalandı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'dan yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçığı yapılacağını belirledi.
Ekipler Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına giden gönderilerde arama yaptı. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.