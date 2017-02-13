taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Atatürk Havalimanı'nda 9 kilo afyon sakızı yakalandı

Yurt dışına kaçırılmak istenen 9 kilo 960 gram afyon sakızı, bir kolide bulunan masa örtülerinin içinde tespit edildi.

13.02.2017 - 10:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

afyon sakızı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'dan yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçığı yapılacağını belirledi.

Ekipler Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına giden gönderilerde arama yaptı. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

82
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

30
Reina saldırganından idam talebi

Reina saldırganından idam talebi

0
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

73
Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM