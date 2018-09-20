Atatürk Havalimanı'nda cep telefonu kaçakçılığı

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne gemi motor aksanı olarak beyan edilen kargodan şüphelendi.
X-RAY TARAMASINDAN GEÇTİ
Ekipler bunun üzerine kargo ve işlemleri takibe aldı. Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi üzerine kargo x-ray taramasından geçti.
TOPLAM 4 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONLARINA EL KONULDU
Yapılan tarama sonucu kargonun içinde beyan edildiği gibi gemi motor aksamı yerine, kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulundu. Ekipler piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.