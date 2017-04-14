Atatürk Havalimanı'nda drone önlemi

İnsansız hava araçlarının izinsiz uçurulmasının engellenmesi için Atatürk Havalimanı yetkilileri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığına "dronesavar" alındı.

DRONELERE KARŞI DRONESAVAR

Önümüzdeki günlerde test aşamasına geçilmesi beklenen "dronesavar" ile havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehdit eden insansız hava araçlarına müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Dronesavar sisteminin kullanılmasıyla elektromanyetik saldırıya maruz kalan insansız hava araçları komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek, etkisiz hale getiriliyor. İnsan sağlığı ve çevre güvenliğine zararı bulunmaması, sessiz ve hızlı bir sonuç üretmesi sebebiyle bu sistemler, drone ile mücadelede etkin bir çözüm sunuyor.