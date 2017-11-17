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Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Atatürk Havalimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor.

17.11.2017 - 13:41
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Özellikle Özbekistan'dan getirilmeye çalışılan kaçak sigaralar, gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanıyor fakat kaçakçılar getirmekten yine de vazgeçmiyor. Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen sigaraları Dış Hatlar Terminali'ne dizen gümrük görevlileri, Atatürk Havalimanı'nda sigara paketlerinden adeta duvar ördü.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

KARA LASTİK İÇİNE KAÇAK SİGARA ZULASI

Bu arada sigaraların saklandığı yerlerin tuhaflığı da kimi zaman görevlileri güldürdü. Sigara paketlerini, x-ray cihazında görülemesin diye folyoyla kaplayan kaçakçılar, paketlerin folyoyayla sarılı olsalar dahi cihazlarda göründüğünün farkında bile değiller. Bir başka kaçak sigara getiren yolcu ise Anadolu'da kara lastik diye bilinen lastik ayakkabıların içine sigara paketlerini zulalamıştı. Bir başkası ise plastik bidona sigaraları saklamaya çalışmıştı. Bütün bu  yöntemlere rağmen kaçakçılar yine de yakalanmaktan kurtulamıyorlar.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

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