Atatürk Havalimanı'nda kaçak sülükler gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekipleri, ülkeye kaçak yoldan sokulmak istenen 70 tül çorap içinde 62 bin 500 sülük ele geçirdi.

104 BİN LİRA DEĞERİNDE

Atatürk Havalimanı'nda 3 adet valiz içerisinde yapılan sayım ve tespitte gümrüklenmiş, 104 bin 206 TL değerinde ve brüt 83 kilogram ağırlığında olan, 70 tane tül çorap içerisine konulmuş 62 bin 500 adet sülük ele geçirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 05 Mayıs 2017 günü saat 11.30 sularında uçakla Bükreş'ten Türkiye'ye giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ve daha sonra yapılan pasaport kontrolünden geçen şahsın, 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken salon çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurduğu ve beraberinde getirdiği 3 valizin x-ray cihazına sevk edildiği bildirildi.

X-RAY CİHAZINDAN FARK EDİLDİ

X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizlerin muayene peronlarına alındığı, yapılan kontrolde valizler içerisinde çok miktarda yarı dondurulmuş sülük görüldüğü kaydedildi.