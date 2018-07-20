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Atatürk Havalimanı'nda kadın yolcu soyundu

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kadın yolcu alkolün etkisiyle tuvallette soyunduktan sonra yolcu salonunda gezmeye başladı. Çalışanlar duruma müdahale etti.

İHA | 20.07.2018 - 19:32..
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yolcu

Aşırı alkollü olan kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı’ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

HAVALİMANI PERSONELİ KADINA MÜDAHALE ETTİ

Kadının çıplak halde terminal içerisinde dolaştığını gören havalimanı personeli kadına müdahale etti. Ceketleriyle kadının üstünü örtmeye çalışan personeller zor anlar yaşadı. Bir süre personele zor anlar yaşatan kadın, polis merkezine götürüldü.

Alkollü kadın kendisine geldikten sonra yapılan işlemlerinin ardından polis merkezinden bırakıldı.

Atatürk Havalimanı'nda kadın yolcu soyundu VİDEO

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