Atatürk Havalimanı'nda kadın yolcu soyundu

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri yaptığı açıklamayla adeta transferini doğruladı. İspanyol kaleci; "Premier Lig'de oynamak istiyorum." dedi.

Samsun Limanı bekleyen 20 bin angus yüklü gemiden yayılan kötü koku şehirde yaşayanları isyan ettirdi.

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kadın yolcu alkolün etkisiyle tuvallette soyunduktan sonra yolcu salonunda gezmeye başladı. Çalışanlar duruma müdahale etti.

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CHP: Noter onaylı imzalar gelirse kurultaya gideriz

Parti genel merkezinden yapılan açıklamada muhaliflerin yarın saat 11'e kadar imzaları teslim etmesi halinde gereğinin yapılacağı belirtildi.