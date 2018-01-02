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Atatürk Havalimanı'nda Khat yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda Kenya'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 02.01.2018 - 10:58..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye hava yoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı.

ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri Atatürk Havalimanı'nda şüpheli kişileri incelemeye aldı. Narkotik polisleri, Kenya Nairobi'den gelen 24 yaşındaki A.Ç.'nin 2 valizinde arama yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda Khat yakalandı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada 34 kilogram 239 gram Khat bitkisi ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.Ç. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Atatürk Havalimanı'nda Khat yakalandı

KHAT BİTKİSİ

Esrardan 4 kat daha tehlikeli olan khat, abartılı neşe, coşku, taşkınlık, bilinç bozukluğu, yanılsama (yanılgı) ve sancılara neden olur. Uzun süre kullananlarda direnç artımına yol açmakla birlikte zamanla anımsama güçlükleri düşünme ve algıda zayıflama, toplumsal ilişkilerde düzensizlik görülür.

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