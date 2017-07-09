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Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Dış Hatlar Geliş Terminali'ndeki kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

09.07.2017 - 18:58
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis katına inen merdivenlerden inen bir personel geniz yakan, rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi.

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

KOKUNUN YAYILMASI ÖNLENDİ

istanbul İftaiyesine bağlı ekipler de havalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi. Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

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