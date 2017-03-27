taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.080
USD
3,5991
EURO
3,9105
ALTIN
145,49
PETR
50,6200

Atatürk Havalimanı'nda 'leylek' alarmı

Leyleklerin sürüler halinde göçe başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi.

27.03.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

lll

Pilotlar uçuş güvenliğini ilgilendiren göçmen kuş sürülerini Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ediyor. Havalimanı etrafında zaman zaman yoğun kuş faaliyeti bulunduğunda pistler düzenli aralıklarla özel donanımlı araçlarla kontrol ediliyor.

LEYLEKLER UÇAKLAR İÇİN TEHLİKE YARATIYOR

Pilotların son günlerde kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi vermeleri ses kayıtlarına yansıdı. Bir pilot, "Kuş sürüleri sağımızdan ve solumuzdan güneye doğru deniz seviyesinden hareket ediyor" bilgisini verince kontrolörler de olası çarpma tehlikelerine karşı kuş sürüleri bilgisini pilotlarla paylaşıyorlar. Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

284
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

128
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

31
14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

206
Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

13
Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

52
Meral Akşener'in Gündoğdu mitingi ilgi görmedi

Meral Akşener'in Gündoğdu mitingi ilgi görmedi

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM