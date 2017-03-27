Atatürk Havalimanı'nda 'leylek' alarmı

Pilotlar uçuş güvenliğini ilgilendiren göçmen kuş sürülerini Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ediyor. Havalimanı etrafında zaman zaman yoğun kuş faaliyeti bulunduğunda pistler düzenli aralıklarla özel donanımlı araçlarla kontrol ediliyor.

LEYLEKLER UÇAKLAR İÇİN TEHLİKE YARATIYOR

Pilotların son günlerde kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi vermeleri ses kayıtlarına yansıdı. Bir pilot, "Kuş sürüleri sağımızdan ve solumuzdan güneye doğru deniz seviyesinden hareket ediyor" bilgisini verince kontrolörler de olası çarpma tehlikelerine karşı kuş sürüleri bilgisini pilotlarla paylaşıyorlar. Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor.