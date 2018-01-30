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Atatürk Havalimanı'nda özel tim kuruldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçuş trafiğini etkileyen köpekler için kurulan özel tim, 24 saat denetleme yapıyor.

DHA | 30.01.2018 - 13:02..
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Atatürk Havalimanı’nda aprona girerek uçuş trafiğini olumsuz etkileyen köpekler için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan köpek timi, apronda başıboş gezen köpekleri kafes tuzak yöntemiyle herhangi bir zarar vermeden yakalayarak barınaklara teslim ediyor.

24 SAATLİK MÜCADELE

Göçmen kuşlar gibi, apronda gezen sahipsiz köpekler de Atatürk Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Apronda gezen sahipsiz köpekler nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan 30 kişilik köpek timi, başı boş gezen köpeklerle 24 saat mücadele veriyor.

Atatürk Havalimanı'nda özel tim kuruldu

KÖPEKLER, KAFES TUZAK YÖNTEMİYLE YAKALANIYOR

DHMİ'ye bağlı köpek timi ekibi, köpeklerin havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış, 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler, kafeslerin bulunduğu alana çekiliyor.

Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan köpekler için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterinerlik bölümüne haber veriliyor. Havalimanına gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yakalanan köpekleri buradan alarak barınaklara götürüyor.

Atatürk Havalimanı'nda özel tim kuruldu

EKİPLERİMİZ 7/24 GÖREV BAŞINDALAR

Yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren DHMİ yetkilileri, "Pist üzerinde bulunan kuş, köpek gibi hayvanlar uçaklar için büyük tehdit oluşturuyor. Köpekler için önlem almamıza rağmen zaman zaman tel örgüler çevresinden havalimanına girmekteler. Bu köpekler piste çıkıp bazen uçuşları aksatmakta, bazen de iniş için alçalan uçakların pisti pas geçmesine neden olmaktadır. Bunu engellemek için DHMİ olarak bir köpek timi oluşturduk. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Yakalanan köpeklere herhangi bir zarar vermeden belediye ekiplerine teslim ediyoruz." dediler.

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