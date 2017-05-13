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Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

İç Hatlar geliş katında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

13.05.2017 - 00:22
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Yanan otomobile ilk müdahaleyi otomobilin sahibi Burhan Erdoğan yangın söndürme tüpüyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi İtfaiyesi gelerek yangını söndürdü.

Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

Erdoğan, Van'dan gelen bir yakınını karşılamak için aracının içinde beklerken otomobilinin sağ ön tarafında yangın çıktığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Bir anda ön farlarda alev ve dumanlar çıkmaya başladı. Arabadan inip hemen uzaklaştım. Yangın tüpü aramaya başladım. Sonra polis ekipleri yardım etti."

Yangın nedeniyle kısa bir süre terminal içinde trafik yaşandı. Yanan otomobil çağrılan çekiciye yüklenerek götürüldü.



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