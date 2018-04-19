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Atatürk Havalimanı’nda UBER sürücüsüne saldırı kamerada

Atatürk Havalimanı’nda yolcu alan UBER sürücüsünün aracına, kimliği belirsiz 2 şahıs, yumruk ve tekme atarak saldırdı.

İHA | 19.04.2018 - 10:06..
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün öğle saatlerinde bir yolcu, UBER uygulamasından çağrı yaparak araç çağırdı. Kısa bir süre sonra havalimanına gelen sürücü yolcuyu aracına aldı.

UBER'İN ÖNÜNÜ KESTİLER

Sürücü yoluna devam etmek istedi ancak kimliği belirsiz 2 şahıs, aracın önünü kesti. Şahıslar, aracın içerisine girmeye çalışan yolcuya bağırarak inmesini istedi. UBER sürücüsünün şahıslara tepki göstermesi sonucunda aralarında tartışma çıktı.

ARACI YUMRUKLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü kapıyı kapatarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak şahıslar yumruk ve tekmelerle araca saldırarak zarar verdi. Hızla uzaklaşan sürücünün peşinden koşan şahıslar bir süre sonra durdu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Atatürk Havalimanı’nda UBER aracına saldırı VİDEO

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