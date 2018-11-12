Atatürk Havalimanı’nda Uber-taksici kavgası

Atatürk Havalimanı’nda uygulamadan Uber aracı çağıran Türk ve turist iki kadın, aracına binmek istedi.

O esnada Uber sürücüsünün kadınların valizini bagaja koyduğunu gören ve taksi durağı kahyası olduğu belirtilen bir şahıs, aracın bagajını kapatmaya çalıştı.

TURİSTLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu elinden almaya çalıştı. Kadın turistin “Sen deli misin? Problem nedir?” sözüne karşılık şahıs, “Burada değil dışarıda bineceksiniz” diyerek yolcuların araca binmesini engelledi.

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"BAYANLAR OLMASA SENİN AĞZINI BURNUNU KIRARDIM"

Bunun üzerine kadın polis çağırmak istedi. Ardından geri adam atan şahıs, “Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler” diyerek Uber sürücüsünü hem tehdit etti hem de hakaret etti.