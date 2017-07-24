Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brüksel'den Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O'yu takibe aldı.
Havalimanında bavulunda ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelinin hastanede röntgen filmi çektirildi.
BAĞIRSAKLARINDAN 55 KAPSÜL ÇIKTI
A.O'nun bağırsaklarında 55 kapsül bulunduğu tespit edildi. Doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 80 gram kokain olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O. tutuklandı.