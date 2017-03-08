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Atatürk Havalimanı'nda yeni kontrol dönemi başlıyor

Havalimanı'nda yolcu giriş salonlarında geliştirilen yeni sistemle yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor.

08.03.2017 - 10:58
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Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde yolculardan alınan parmak izi, üzerlerinden alınan örnekler bir cihazda işleme sokuluyor.

Atatürk Havalimanı'nda yeni kontrol dönemi başlıyor

DOKUNMA VE BULAŞMA DURUMU İNCELENİYOR

Airporthaber'in haberine göre, cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor.

Birkaç defa tekrarlanan test sonucunda cihazın verdiği uyarıya göre ise yolcu polise teslim ediliyor. Yetkililer testin önemli havalimanlarında iki yıldır kullanımda olduğunu dile getirdi.

Atatürk Havalimanı'nda yeni kontrol dönemi başlıyor

Atatürk Havalimanı'nda yeni kontrol dönemi başlıyor

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