Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında 6 tahliye

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars 2020 görevi için yeni paraşüt sisteminin ilk başarılı testini gerçekleştirdi.

Konut fiyatlarının en çok arttığı kent, yüzde 2,03 ile Balıkesir olurken, Mardin'de ev fiyatları yüzde 1,17 azaldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaman; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 'FETÖ'ye sempati duymak üyelik için delil değil' kararını eleştirdi.

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Evliliklerin en büyük problemi

Hayatın her noktasında çok önemli olan hoşgörünün, özellikle evliliklerde ön planda olması gerekiyor.