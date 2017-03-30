Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 şüpheli hakkında açılan dava hakkında görevsizlik kararı verdi.

Kararda, yargılaması sürdürülen suçlardan bir kısmının ''örgüt üyeliği'' ve ''anayasayı ihlal'' suçları kapsamında bulunduğu, 6723 sayılı yasanın 29. maddesinde yapılan değişiklik gereğince tanımlanan suçların 3713 sayılı kanun kapsamına giren suçlar olması nedeniyle açılan davaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği belirtildi.

6723 sayılı yasanın 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 1 Mart 2017 tarihinde verdiği karar hatırlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

''23 Temmuz 2016'dan sonra açılan davalar yönüyle kovuşturma yapmak görevinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu, 6723 sayılı yasanın 31. maddesi ile 5235 sayılı yasaya eklenen geçici 6. maddeye göre de sadece 6723 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış olan davalarda yetkisizlik kararı verilemez hükmünün bulunduğu, bu davanın ise 6723 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 15 Şubat 2017 tarihli iddianame ile açıldığı, iddianamede anlatılan tüm fiillerin birlikte yargılanmasında hukuki zorunluluk bulunduğundan mahkememizin görevsizliğine karar verilmiştir.''

Mahkemece, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilerek, 42 sanığın duruşma günü cezaevinden getirtilerek hazır edilmeleri için yazılan müzekkerelerin de iptaline, 3 sanık hakkında ek savunmalarının tespiti amacıyla çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, yakalama kararının gereğinin yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırladığı 262 sayfalık iddianamenin incelemesi, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmıştı.

"2 BİN 132 YIL İLE 3 BİN 342 YIL"

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

TOPLAM MÜŞTEKİ 204

Terör saldırısında yaralanan 163 kişiyle malına zarar verilen 44 kişi de iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Terör saldırısını gerçekleştiren 3 saldırgan hakkında ise öldükleri için takipsizlik kararı verilmişti.