taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8776
EURO
4,5028
ALTIN
158,28
PETR
62,2400

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

Lütfi Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar, bira fabrikasının kurulmaması üzerine Atatürk ile İnönü'nün arasının iyice açıldığını söyledi.

06.11.2017 - 08:29
  1. Haberler
  2. Gündem
Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi hayatı konuşuldu.

Programın konukları arasında yer alan Lütfi Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar, Atatürk ile İsmet İnönü arasında yaşanan bir krizi anlattı.

BİRA FABRİKASI KURULMADI, İSTİFASINI İSTEDİ

Ankara'ya kurulmak istenen bira fabrikası meselesini hatırlatan Kırdar, bu olay yüzünden iki liderin arasının açıldığını ifade etti. Üner Kırdar, bu olayın ardından Atatürk'ün İsmet İnönü'den istifasını istediğini sözlerine ekledi.

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

"PAŞAM İYİ GİTMİYOR"

Üner Kırdar, şunları söyledi: "Son zamanlarında hava almak için çiftliğe gidiyor. Çiftliği idare eden, dışarıda okuttuğu ziraat mühendisleri var. Onları çağırıyor. Nasıl gidiyor bu iş diye bilgi istiyor. Paşam diyorlar, iyi gitmiyor. Niçin diyor.

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi VİDEO

ANKARA'DA HİÇBİR ŞEY YETİŞMİYOR

Diyorlar ki; yahu paşam Ankara'da hiçbir şey yetişmiyor. Sadece arpa yetiştiriyor. Arpa da sadece hayvanlara.. Bana bir müspet yol gösterin diyor Atatürk..

HEMEN BİRA FABRİKASI KURALIM

Efendim diyorlar; Türkiye'de bir tek bira fabrikası var, o da İstanbul'da. Burada bira fabrikası kuralım diyorlar.. Atatürk tamam diyor. Getirin hemen imzalayayım diyor.

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

ATATÜRK'ÜN CANI SIKILDI

Aradan zaman geçiyor.. Ne oldu diyor Atatürk.. Heyeti vekile daha çıkmadı cevabını alıyor. Bunun üzerine çok canı sıkılıyor.

İNÖNÜ DEDİKODUSU

Burada bir dedikodu var.. Diğer bira fabrikasının danışmanının İsmet İnönü'nün kardeşi olduğu söyleniyor..

İSMET PAŞA GÖRÜŞMEYE ALKOLLÜ GİTTİ

Bu yaşananlardan dolayı Atatürk ile İsmet İnönü'nün arası açılıyor.

İsmet Paşa hiç içmezken o akşam biraz içerek gelmiş. Atatürk ise bir şeyi münakaşa etmek isterse, o gece içmezmiş.. O yüzden o gece içmemiş.

SEN YARIN İSTİFANI VER

Atatürk, İnönü'ye; "Sen biraz dinlenmelisin. Sen yarın istifanı ver. Ben de Celal Bayar'ı tayin edeyim." diyor.

Ertesi sabah trene biniyor.. İsmet Paşa trene izinsiz biniyor. Atatürk uyanınca, Paşam diyor; dün akşam böyle böyle dediniz. Ama meclis ekim başında açılır. Temmuz ayındayız.  Müsaade ederseniz o zamanı bekleyeyim. Atatürk, öyle yapmayacağız diyor. Sen istifa edeceksin diyor."

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cüler yargılanıyor
FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında kasım ayında 26 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 64 dava görülecek.
TEOG'un yerine gelen sistemin detayları
TEOG'un yerine gelen yeni liseye geçiş sistemi açıklandı. İşte madde madde yeni sistem..
Milli Savunma Bakanı Canikli Katar'da
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Havelsan'ın Katar'daki AW139 Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar geceyi, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığında geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

15
Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

26
FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

17
Trump: Kalplerimiz kırıldı

Trump: Kalplerimiz kırıldı

39
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

15
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

12
Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM