Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi hayatı konuşuldu.

Programın konukları arasında yer alan Lütfi Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar, Atatürk ile İsmet İnönü arasında yaşanan bir krizi anlattı.

BİRA FABRİKASI KURULMADI, İSTİFASINI İSTEDİ

Ankara'ya kurulmak istenen bira fabrikası meselesini hatırlatan Kırdar, bu olay yüzünden iki liderin arasının açıldığını ifade etti. Üner Kırdar, bu olayın ardından Atatürk'ün İsmet İnönü'den istifasını istediğini sözlerine ekledi.

"PAŞAM İYİ GİTMİYOR"

Üner Kırdar, şunları söyledi: "Son zamanlarında hava almak için çiftliğe gidiyor. Çiftliği idare eden, dışarıda okuttuğu ziraat mühendisleri var. Onları çağırıyor. Nasıl gidiyor bu iş diye bilgi istiyor. Paşam diyorlar, iyi gitmiyor. Niçin diyor.

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi VİDEO

ANKARA'DA HİÇBİR ŞEY YETİŞMİYOR

Diyorlar ki; yahu paşam Ankara'da hiçbir şey yetişmiyor. Sadece arpa yetiştiriyor. Arpa da sadece hayvanlara.. Bana bir müspet yol gösterin diyor Atatürk..

HEMEN BİRA FABRİKASI KURALIM

Efendim diyorlar; Türkiye'de bir tek bira fabrikası var, o da İstanbul'da. Burada bira fabrikası kuralım diyorlar.. Atatürk tamam diyor. Getirin hemen imzalayayım diyor.





ATATÜRK'ÜN CANI SIKILDI

Aradan zaman geçiyor.. Ne oldu diyor Atatürk.. Heyeti vekile daha çıkmadı cevabını alıyor. Bunun üzerine çok canı sıkılıyor.

İNÖNÜ DEDİKODUSU

Burada bir dedikodu var.. Diğer bira fabrikasının danışmanının İsmet İnönü'nün kardeşi olduğu söyleniyor..

İSMET PAŞA GÖRÜŞMEYE ALKOLLÜ GİTTİ

Bu yaşananlardan dolayı Atatürk ile İsmet İnönü'nün arası açılıyor.

İsmet Paşa hiç içmezken o akşam biraz içerek gelmiş. Atatürk ise bir şeyi münakaşa etmek isterse, o gece içmezmiş.. O yüzden o gece içmemiş.

SEN YARIN İSTİFANI VER

Atatürk, İnönü'ye; "Sen biraz dinlenmelisin. Sen yarın istifanı ver. Ben de Celal Bayar'ı tayin edeyim." diyor.

Ertesi sabah trene biniyor.. İsmet Paşa trene izinsiz biniyor. Atatürk uyanınca, Paşam diyor; dün akşam böyle böyle dediniz. Ama meclis ekim başında açılır. Temmuz ayındayız. Müsaade ederseniz o zamanı bekleyeyim. Atatürk, öyle yapmayacağız diyor. Sen istifa edeceksin diyor."