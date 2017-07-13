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Atatürk Köşkü'ndeki tarihi avizenin tamirine soruşturma

Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nün tarihi avizenin tamiri için yapılan uygulama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

13.07.2017 - 02:40
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Trabzon’un en önemli tarihi mirasları arasında yer alan Atatürk Köşkü’ndeki tarihi avizenin tamiri için yapılan uygulamayla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında yer alan fotoğraftaki görüntüyle alakalı olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Atatürk Köşkü'ndeki tarihi avizenin tamirine soruşturma

TRABZON ATATÜRK KÖŞKÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak  mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

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