Atatürk Kültür Merkezi yıkım için gün sayıyor

1946 yılında temeli atılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 10 yıl boyunca inşaatına başlanamayan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılabilmişti. Hizmet verdiği yıllarda geçirdiği yangın nedeniyle kapanıp yıllar sonra Atatürk Kültür Merkezi ismiyle yeniden açılan mimarlığını Hayati Tabanlıoğlu’nun yaptığı kültür merkezindeki bütün eşyalar yıkım öncesi taşındı.

Murat Tabanlıoğlu’nun Mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz" demişti.

"BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUM”

Beyoğlu’nun yerli ve yabancı birçok vatandaş tarafından ziyaret edildiğini ve AKM’nin modern bir çehreyle insanlara sunulmasının olumlu olacağını dile getiren Emine Akyıldız, “Olması gereken bir projeydi ümit ederim bir an önce hayata geçer. Gençlerimiz, çocuklarımız, bizler ve gelecek nesiller faydalanırlar.” dedi.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMLANDIĞINDA NASIL OLACAK

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

2019"UN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.