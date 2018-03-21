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Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor

Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, dünya standartlarında olacak.

İHA | 21.03.2018 - 11:25..
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Atatürk Kültür Merkezi’nin yapımı hızla devam ediyor. Proje, başkent Ankara'ya daha da değer katacak.

Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor

22 BİN METREKARELİK ALAN ÜSTÜNE KURULUYOR

Türkiye’nin ikinci, Başkent Ankara’nın ise en büyük kültür merkezi olacak AKM, 22 bin 500 metrekarelik alan üzerine Çankaya’nın en değerli bölgelerinden Mustafa Kemal Mahallesi’nde inşa ediliyor.

Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor

BAŞKENT'E DEĞER KATACAK

Eser yapı niteliğindeki AKM’yi Çankaya’ya kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, “Başkentimize değerli bir eser kazandırmanın yanı sıra kültür merkezinin ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyacak olmasından büyük bir onur duyuyorum.” dedi.

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