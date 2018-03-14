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Atatürk Manastır Askeri idadisinde anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 119. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

AA | 14.03.2018 - 03:47..
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Manastır Askeri İdadisinde yapılan törene, Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti, Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Racay, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti, milletvekilleri katıldı.

"MAKEDONYA'NIN YERİ AYRI"

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Tuğgeneral Bitlislioğlu, Atatürk'ün liseyi okuduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna hizmet etmiş pek çok komutan ve devlet adamının doğduğu ve yetiştiği Makedonya'nın Türk kültür hayatındaki yerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Bitlislioğlu, Türkiye ile Makedonya ilişkilerinde en önemli unsurun ortak tarih olduğunu dile getirerek Manastır Askeri İdadisinin Atatürk'ün kişiliğinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Atatürk, Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı VİDEO

Atatürk Manastır Askeri idadisinde anıldı

"DOSTLUK İLİŞKİLERİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Manastır'ın Osmanlı'nın son döneminde 3. Ordu Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bitlislioğlu, "Atatürk'ün en büyük ilkesi olan 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesinin ışığı altında Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir. Bizlere bu sevinç ve onuru yaşatan Türk ve Makedon yetkililere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Racay da bugün bir kez daha bu büyük lider, vizyoner, birleştirici ve devlet adamı olan Atatürk'ün şahsı ve çalışmalarını hatırlama fırsatı bulduklarını belirtti.

Atatürk Manastır Askeri idadisinde anıldı

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