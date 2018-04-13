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Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından rekor yolcu

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, birçok ülkeyi geride bırakarak bu yılın ilk 3 ayında 23 milyon yolcu ağırladı.

AA | 13.04.2018 - 16:32..
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kentteki iki havalimanında bu yılın ilk çeyreğinde gelen-giden yolcu ile hava trafiğindeki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Atatürk Havalimanı'nı, ocak, şubat ile mart ayında iç hatlarda 4 milyon 604 bin 419, dış hatlarda 10 milyon 934 bin 412 olmak üzere 15 milyon 538 bin 831 kişi kullandı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından rekor yolcu

YILIN İLK ÜÇ AYINDA 23 MİLYON KİŞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ilk 3 ayda gelen-giden yolcu sayısı 7 milyon 816 bin 261 oldu. Bu yolcuların 5 milyon 318 bin 556'sı iç hatları, 2 milyon 497 bin 705'i dış hatları tercih etti. Kentteki iki havalimanından, bu yılın ilk üç ayında geçen yolcu sayısı 23 milyon 355 bin 92 olarak kaydedildi.

BİRÇOK KENTİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, geçen yılın ocak, şubat ile mart aylarında gelen-giden yolcu sayısı 19 milyon 339 bin 995 olurken, bu yıl geçen seneye göre 4 milyon 15 bin 97 yolcu artışı sağlandığı görüldü. Öte yandan Türkiye'nin en yoğun sınır kapılarından Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, ağırlanan yolcu sayısı açısından dünyada "metropol" olarak bilinen birçok kentin nüfusunu geride bıraktı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından rekor yolcu

NEW YORK'U DA GEÇTİ

Birleşmiş Milletlerin nüfus araştırması verilerine göre, dünyada en kalabalık şehirleri arasında yer alan Hindistan Mumbai'de, Brezilya Sao Paulo'da, Meksika'da Mexico City'de, Çin Pekin'de 21 milyon kişi yaşarken, Japon şehri Osaka 20 milyon, Mısır'ın başkenti Kahire 19 milyon, ABD'nin gözde şehri New York ise 18 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Buna göre, İstanbul'daki iki havalimanının, bu yılın ilk çeyreğinde ağırladığı 23 milyon 355 bin 92 yolcu ile söz konusu şehirlerin nüfusunu geçtiği belirlendi.

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