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Atatürkçü Düşünce Derneği seçiminde FETÖ'cü tartışması

ADD'nin seçimli genel kurulunda adaylardan Süheyl Batum, mevcut başkan ve aday Tansel Çölaşan'ın kendisine FETÖ'cü iftirası attığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 19:32..
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Atatürkçü Düşünce Derneği seçiminde FETÖ'cü tartışması

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Ankara'daki seçimli genel kuruluna FETÖ'cü tartışmaları damga vurdu.

Genel başkan adayı eski CHP milletvekili Süheyl Batum, kürsüde konuşma yaparken, bir kez daha aday olan Başkan Tansel Çölaşan'ın kendisi için FETÖ'cü suçlaması yaptığını ifade etti.

"FETÖ ÜYESİ OLDUĞUMA DAİR BELGE DAĞITTILAR"

Batum şunları söyledi: "Bir gün İzmir’den aradılar. Bizzat Genel Başkan’ın kendisi geldi ve sizin hakkınızda belgeler dağıttı dediler. Bir gün Karadeniz’den aradılar. Sizin FETÖ üyesi olduğunuza dair FETÖ’cü olduğunuza dair yalan dolu, iftira dolu sözde belgeler dağıtıyorlar dediler. Diğer bir gün, Ege’den ‘buraya bir GYK üyesi bir de DK üyesi geldi, sizin için FETÖ’cüdür dediler’ diye aradılar. Tüm bu ahlak dışı, yalan dolu, iftira dolu rezilliklerle uğraşmak zorunda kaldık. ADD’nin, bizzat Genel Merkezinin, bizzat Tansel Çölaşan’ın bu yöntemlere başvurduğunu görmek, hepimiz için yeniydi. Çok üzücüydü."

Atatürkçü Düşünce Derneği seçiminde FETÖ'cü tartışması
Prof. Dr. Süheyl Batum

Atatürkçü Düşünce Derneği seçiminde FETÖ'cü tartışması
Tansel Çölaşan

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