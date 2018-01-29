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Göksel Kaya 'Atatürk' şöhretini kullanıyor

Özellikle CHP'nin milli bayramlarda Atatürk'ü hatırlatmak için kullandığı tiyatrocu Göksel Kaya, milli bayramlardan artakalan zamanında, şöhretinin tadını çıkartıyor.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 16:44..
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Göksel Kaya 'Atatürk' şöhretini kullanıyor

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, mesai dışında, yani milli bayramlar haricinde kalan zamanını, şöhretinin getirisi ile değerlendiriyor.

Göksel Kaya 'Atatürk' şöhretini kullanıyor

BİR KADINLA FOTOĞRAFLANDI

Tiyatro oyuncusu Kaya, milli bayramlardan artakalan zamanlarını değerlendirirken, şöhretinin de getirdiği popülaritenin tadını doyasıya çıkarıyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafta Göksel Kaya'nın sarışın bir kadın ile fotoğraf çektiği görülürken, elden ele yayılan fotoğrafa kullanıcılar yorum yağdırdı.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken Kaya'nın fotoğrafları olumsuz eleştirilere de neden olurken, fotoğraftaki kadının kim olduğu bilinmiyor.

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