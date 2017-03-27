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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğiyle tanınan İzmirli Göksel Kaya, dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.03.2017 - 10:44
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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya tutuklandı

Dün Çanakkale'ye giden Göksel Kaya, Eceabat'ta ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATATÜRK'E BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Atatürk’e benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve tüm Türkiye’yi dolaşarak çeşitli organizasyonlarda Atatürk'ü canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, Sinan Çetin’in yönettiği Çanakkale Ruhu filmin de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmıştı.

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya tutuklandı

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