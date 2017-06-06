Atatürk'e hakaret eden El Kaide'ci tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından, Atatürk'e hakaret edip, terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yapan hesabı takibe aldı.

EVİNE OPERASYON YAPILDI

Hesabı kullanan kişinin C.A.K olduğu saptandı. C.A.K., Menemen'deki evine yapılan operasyonda, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile bağlantıyı olarak faaliyet yürüten kişilerle örgütsel toplantılar düzenlediği, çatışma bölgelerine sözde cihatçı adı altında gönderilmek üzere eleman temin ettiği ve lojistik destek sağladığı belirlendi.