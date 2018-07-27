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Atatürk'e hakaret eden kişiye 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret videosu çeken S.İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

AA | 27.07.2018 - 17:41..
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Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan S.İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ATATÜRK'ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, S.İ'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi.

Atatürk'e hakaret eden kişiye 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

S.İ'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu" söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Atatürk'e hakaret eden kişiye 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, S.İ'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Atatürk'e hakaret eden kişiye 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

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