Atatürk'e hakaret eden provokatörün tutuklanma görüntüsü

Dün sosyal medyada, "Erdoğan'a ona oy verenler Atatürk düşmanıdır" algısı insanların beynine kazınsın diye çekilmiş, kötü bir provokasyon videosu yayıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anıtkabir'de çekilen bu provokasyon videosu hakkında soruşturma başlattı. Ardından da videoyu çeken S.İ. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararından kısa bir süre sonra, videoyu çeken kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi.

TUTUKLANDI

Daha sonra S.İ, 5816 Sayılı Yasa’ya muhalefet ederek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. S.İ'nin hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

YÜZÜNÜ KAPATARAK YÜRÜDÜ

Tutuklanan S.İ'nin Anıtkabir'de çektiği videodaki gibi çarşaflı olmaması dikkat çekti. Elleri plastik kelepçeyle bağlı götürülen S.İ yol boyu yüzünü kapattı.