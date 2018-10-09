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Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tahliye edildi

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İnci’nin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

İHA | 09.10.2018 - 15:55..
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Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tahliye edildi

safiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren video çekip sosyal medyada paylaşan Safiye İnci hakkında "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan dava açmıştı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkemeye, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı Bülent Demir ve ailesi ile Ankara Barosundan çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM, OLAYDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Söz hakkı verilen sanık İnci, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben hakaret amaçlı hiçbir şey söylemedim. Herkesten özür dilerim, olaydan dolayı pişmanım. Ben buralara geleceğini düşünmemiştim. Beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Daha sonra kararını açıklayan hakim, İnci’nin "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükümle birlikte İnci’nin tahliyesine karar verdi.

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