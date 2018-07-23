Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret videosu çeken Safiye İnci, "5186 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnci'nin tutuklama kararı öncesi verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Anıtkabir'e gitmek istemediğini, halasının ve kuzenlerinin kendisini zorladığını ifade eden Safiye İnci, hakaret için de "Cahilliğime geldi" dedi.

"GİTMEK İSTEMİYORDUM"

İşte Safiye İnci'nin ifadesinden bir kısım;

"Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum.

"CAHİLLİĞİME GELDİ"

Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram'daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum."