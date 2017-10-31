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Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan'a verilen ceza belli oldu.

31.10.2017 - 15:57
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Genel  Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda,  Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mustafa Armağan, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beraatini istedi.

CEZASI ERTELENMEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan'ı  "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelemedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı.

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