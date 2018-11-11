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Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan kişi tutuklandı.

DHA | 11.11.2018 - 15:07..
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı.

TÖREN ALANINDA BAĞIRDI

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı.

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi.

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

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